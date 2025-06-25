Öz Büro İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a toplu iş sözleşmesi taleplerini iletti; gecikme halinde Temmuz ayında grev başlatılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı makamında ziyaret ederek kamu toplu iş sözleşmeleriyle ilgili taleplerini sundu. Bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmede, sözleşmenin gecikmesinin emekçileri ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Sendika, en kısa sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde temmuz ayında tüm iş yerlerinde grev başlatacağını bildirdi.

https://twitter.com/bakigulbaba/status/1937821684238569871

TALEPLER KAYITLARA GEÇTİ

Genel Başkan Gülbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede şu talepleri dile getirdiklerini açıkladı:

İnsanca yaşam ücreti,

Haftalık çalışma süresinin 40 saat olması,

Verginin yüzde 15’te sınırlandırılması,

Yıllık izinde yol, yemek ve iş primlerinin kesilmemesi,

Meslek kodlarının güncellenmesi,

Tayin hakkı, tahsil farkı, görevde yükselme ve taşerona kadro.

“EMEK PRANGALARINDAN KURTULACAK”

Bakan Işıkhan’a ilgisi için teşekkür ederken, asıl teşekkürü çalışanları memnun edecek bir sözleşme imzalandığında yapacaklarını belirten Gülbaba, “Sözleşmenin imzalanması, emekçilerin travmasını bitirecek. Ancak bu yaşadıklarımızı unutmayacağız. Emek üzerindeki konfederal saltanatı yıkacağız. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” diyerek mücadele vurgusu yaptı.