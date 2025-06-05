Adana’nın Kozan ilçesinde bir okulda ’Oyuncak Kumbarası’ projesiyle toplanan oyuncaklar, komşu ilçedeki bir köy okulununa öğrencilerine bayram hediyesi oldu.

Kozan Halit Dağlı İlköğretim Okulu’nda kurulan "Oyuncak Kumbarası" ile yaklaşık bin öğrenci, kendi oyuncaklarını Feke’deki köy okulu öğrencileriyle paylaştı. Toplanan oyuncaklar, bayram hediyesi olarak öğrencilere ulaştırıldı.

Okul Müdürü Seyban Karaköse, projenin hem bayram sevincini artırmak hem de öğrencilerde paylaşma ve iyilik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Karaköse, "Bu çalışmanın çocuklarımız için kalıcı bir değer oluşturmasını ve örnek olmasını istedik" dedi.

4. sınıf öğrencisi Ayşe Ecem Aslan ise bayramda dayanışma içinde olmak için oyuncak kumbarası projesini düzenlediklerini söyledi.

Oyuncaklarına kavuşan köy okulu öğrencilerinin de büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi.