Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil A. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak önce park halindeki 33 APG 250 plakalı araca, ardından karşı yönden gelen Mustafa Y. yönetimindeki 80 GY 999 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Halil A., olay yerine gelen ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA