DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Akçakoca Karatavuk köyünde temaslarda bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Genel Meclis üyeleri, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Savaş Tekin, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sertuğ Sönmez ve köy muhtarı ile birlikte, Akçakoca’ya bağlı Karatavuk köyünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, köyün altyapı durumu, ulaşım imkanları ve sosyal hizmetler konusundaki talepler dinlendi ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Teknik ekipler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, köy halkının beklentilerine uygun çözümler üretilmesi için gerekli çalışmalar planlandı.