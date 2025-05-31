Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Erçene Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen karşı istikametlerden gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA