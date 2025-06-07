Kahramanmaraş’ta bir mahallede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taban mozaiği bulunarak gün yüzüne çıkarıldı.

Dikkat çeken mozik keşfi, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Teyfik Kadıoğlu Bulvarı’nda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRP) kapsamında sürdürülen altyapı çalışmaları esnasında gerçekleşti. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taban mozaiği fark edilince durum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Bölgeye sevk edilen uzman ekipler, mozaik alanında detaylı belgeleme ve fotoğraflama çalışmaları yaptı. Kültür varlığı, çevresel etkilere karşı korunmak amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alındı. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri bir malzemenin dökülmediği belirtildi.

Mozaikle ilgili tescil süreci başlatılırken, konunun aynı gün Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletildiği bildirildi. Kurulun yapacağı değerlendirme sonrası, mozaikle ilgili gerekli koruma ve işlem süreçlerinin yürütüleceği ifade edildi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, "Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu tür çalışmalara büyük hassasiyet gösteriyoruz" mesajını paylaştı.

Yetkililer, bölgedeki çalışmaların arkeolojik değerlere zarar verilmeden titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.