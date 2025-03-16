Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki bulunan engelli şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli ve kimliği belirlenemeyen vatandaşa çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşın ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Engelli şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.