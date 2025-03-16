Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çıkardı.
36. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Cihan Aydın, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Bola, Celil Yüksel, Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Yedekler: Timur Bülbül, Nanu, Muja, Soner Aydoğdu, Ntcham, Tait, Dimata, Mumammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Sarı kartlar: Mouandilmadji, Celil Yüksel (Samsunspor)