Elazığ’da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Üniversite Mahallesi Kenar Sokak’ta meydana geldi. Edinile bilgiye göre, sokakta ilerleyen motosiklet sürücüsü 23 BJ 992 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.