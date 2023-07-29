Karabük’te park halinde olan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 102. Sokak’ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 ABL 493 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak park halinde olan 78 AZ 220 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.