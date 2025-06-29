Malatya-Akçadağ yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde H. C. (56) idaresindeki 46 T 3041 plakalı otomobil, Akçadağ istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken Aydınlar mevkiinde bulunan yol çalışması alanına geldiği sırada trafik dubalarına çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, düşük kotta bulunan çalışma alanına düştü.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan D. K. (75) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA