Zonguldak’ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Kilimli Sahil Yolu’nun Kilimli istikametinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 67 UC 387 plakalı Volkswagen marka otomobil, tali yola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde seyreden 67 ACM 213 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Berk Cebeci (22) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bedirhan Kınay (21) Atatürk Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Murat A.’nın kaza yerindeki ifadesinde, tali yola dönüş yapmak üzereyken kazanın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan Berk Cebeci’nin kaskının olmadığı öğrenildi.