Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler camileri, sokakları, park ve bahçeleri büyük bir titizlikle temizlerken, arife günü vatandaşların ziyaret ettiği mezarlıklarda temizlik ve bakım onarım çalışması yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, sokaklar, parklar, bahçeler ve toplu kullanım alanlarında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bayram öncesi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklarda da hummalı bir çalışma yürüten ekipler, arife günü öncesinde mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımını tamamladı. Çevre düzenlemelerinden ot temizliğine, yolların bakımı ve çiçeklendirmeye kadar birçok işlem titizlikle yerine getirildi. Ayrıca ilçedeki camilerin iç mekanları buharlı halı yıkama makineleriyle, dış alanları üfleme makineleri ve tazyikli suyla temizlendi. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla camilere gül suyu sıkıldı ve otomatik oda kokusu makineleri yerleştirildi.

"Bayram süresince de ekiplerimiz görev başında olacak"

Kurban Bayramı’nı vatandaşların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "İlçemizin dört bir yanında yürüttüğümüz kapsamlı temizlik çalışmalarıyla hem çevre temizliğini hem de halk sağlığını ön planda tutuyoruz. Mezarlıklarımız da bayramda en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Bu nedenle mezarlık alanlarımızda sadece temizlik değil, bakım ve çevre düzenlemesi gibi işlemleri de büyük bir özenle gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ziyaretlerini huzur içinde yapabilmeleri için tüm detayları düşündük. Camilerimizi de büyük bir titizlikle temizledik, gül suyuyla yıkadık. Bayram süresince de ekiplerimiz görev başında olacak. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi, bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet vermeye devam edecek.