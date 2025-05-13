Bolu’da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Y. yönetimindeki 06 BOC 089 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı sürücü ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.