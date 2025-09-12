Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, doktor olan baba ise yaralandı.

Kaza, Asarkale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak’ın, bir dönem Bafra Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı, ardından OMÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nü kazandığı ve burada eğitimine devam ettiği öğrenildi.