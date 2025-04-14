Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Otomobilin ise adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

Kaza, Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 AKD 883 plakalı otomobil ile henüz plakası belirlenemeyen bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde, oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Candemir ise kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.