Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu; sürücü ve arkadaşı yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Bartu Ö.(25) yönetimindeki 10 ALY 439 plakalı otomobil, Rüştiye mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç alt yola savrularak dereye uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan arkadaşı Buse A.(19) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.