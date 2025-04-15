Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Büyük panik yaşayan anne çığlık çığlığa yardım isterken, otobüs şoförü güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çayırova’da yaşı öğrenilemeyen bir çocuk, annesiyle birlikte özel halk otobüsünde seyahat ederken aniden fenalaştı. O sırada cep telefonuyla konuşan anne, çocuğunun fenalaştığını fark edince panik içinde bağırmaya başladı. Olayı fark eden otobüs şoförü Deniz Bilgin, rotasını değiştirerek vakit kaybetmeden en yakın hastaneye yöneldi.

Korku dolu anlar, otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, annenin cep telefonuyla konuştuğu sırada çocuğun fenalaştığı, annenin panikle "Ömer, ne oldu" diyerek çocuğuna seslendiği, diğer yolcuların ise anneyi sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Şoförün hızlı bir şekilde hastaneye yönelmesi de kameralara yansıdı. Şoförün duyarlı davranışı takdir topladı.

Öte yandan, annenin şoföre duyarlılığı dolayısıyla teşekkür ettiği, çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.