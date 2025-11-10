Mersin’de seyir halindeki bir otomobil, otobanda sol şeritte duran başka bir araca çarptıktan sonra bariyerlere savruldu. Kazada yaralanan olmazken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Mezitli ilçesi otoban yolu Kuyluk çıkışında meydana geldi. Otobanda Erdemli istikametine ilerleyen otomobil, aynı yönde ancak sol şeritte duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otomobilin sol şeritte duran araca çarpması ve bariyerlere savrulduğu anlar yer aldı.