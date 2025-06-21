Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde çevre düzeni, halk sağlığı ve yangın riskiyle mücadele amacıyla cadde-sokak kaldırım ve yol kenarlarında gerçekleştirdiği ot temizliği ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Mumcular, Karaova, Çamarası ve Gölbaşı’nda kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı.

19 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen çalışmalarda; Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler Müdürlükleri ile Cenaze Hizmetleri Birimi ekipleri görev aldı. Toplam 50 belediye personeli bölgedeki çalışmalara katıldı.

Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir ile Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Işık, mahalle sakinlerinin yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirirken, temizlik çalışmaları için Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye ve Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan’a teşekkür ettiler.

Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan yaptığı açıklamada, "Mumcular-Karaova bölgesinde dört mahalleyi kapsayan kapsamlı bir ot temizliği çalışması yürütüyoruz. Belediyemizden 50 personelle bölgedeki tüm sokak ve caddelerde çalışıyoruz. Bu süreci muhtarlarımızla birlikte yürütüyoruz çünkü mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi onlar biliyor." dedi.

Çalışmalar, Yarımada genelinde belirlenen plan ve program çerçevesinde aralıksız devam edecek.