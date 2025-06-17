Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde ÖSYM Erzincan İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı.

Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Akın Levent başkanlığında yapılan toplantıya ÖSYM il koordinasyon kurul üyeleri, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, Erzincan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Koçdemir, Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Beğen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Karakurt, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz katıldı.

Toplantıda 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için alınması gereken güvenlik tedbirleriyle ilgili konular ele alındı.