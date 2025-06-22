Erzurum’un Horasan ilçesi Çayırdüzü Köyü’nde ağabeyi Mutlu Canpolat tarafından dün silahla vurularak öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat toprağa verildi.

Saat 11.30 sıralarında Çayırdüzü Köyün’de, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, iddialara göre babadan kalma arazi nedeniyle ağabeyi Mutlu Canpolat (47) ile bir süre tartıştı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada; tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu Canpolat’ın, kardeşi Kadir Canpolat’ı tabanca ile sol ayağından ve sol omuzundan vurarak ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğu ifade edildi. Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Canpolat, dün saat 13.00 sıralarında yaşamını yitirmişti. Kaçan abi Mutlu Canpolat ise, jandarma ekiplerinin çalışması ile suç aleti olan tabancayla Erzurum’un Pasinler ilçesinde yakalandı.

6 çocuk babası olan ve 44 yaşındaki Kadir Canpolat, Çayırdüzü Köyü’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.