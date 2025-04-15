Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin nisan ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Osmanlı’nın kuruluş sürecinde Sakarya’nın yeri ele alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen nisan ayı kültür sanat etkinlikleri, "Şehir Konuşmaları" serisiyle devam etti. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen "Osmanlı’nın Kuruluşunda Sakarya" konulu programın moderatörlüğünü Dr. Mehmet Alper Cantimer üstlenirken, programda konuşmacı olarak Prof. Dr. Haşim Şahin yer aldı.

Konuşmasında Sakarya’nın Osmanlı öncesi ve sonrası dönemlerde bir geçiş ve oluşum bölgesi olduğunu belirten Prof. Dr. Haşim Şahin, "Sakarya, sadece bugünün bir şehir adı değildir, aynı zamanda yüzyıllar öncesine uzanan bir tarihi kimliğin taşıyıcısıdır. Orhan Cami, Ağa Cami gibi yapılar, bu bölgenin kuruluş sürecine ne kadar yakın ve etkili olduğunu açıkça gösteriyor. Adapazarı merkezle sınırlı olmayan bu tarih, Kaynarca, Geyve, Pamukova gibi çevre bölgelerde de kendini belli eder. Bu coğrafya, bir devlet fikrinin adım adım mayalandığı yerlerdir" dedi.

"Esas kurumsallaşma Orhan Gazi döneminde başlar"

Moderatör Dr. Mehmet Alper Cantimer’in yönelttiği sorulara cevap veren Prof. Dr. Şahin, konuşmasında Osmanlı’nın kurucu figürlerine dair yaygın algıya da dikkat çekerek, "Tarih kitaplarında Osman Gazi ön plandadır, fakat esas kurumsallaşma Orhan Gazi döneminde başlar. Askeri düzen, idari yapı, sosyal kurumlar onun döneminde inşa edilmiştir. Sakarya ve çevresinde inşa edilen camiler, medreseler, zaviyeler bu yapının izleridir. Yani biz burada sadece fetihlerden değil, bir medeniyetin ilk taşlarından bahsediyoruz" diye konuştu.