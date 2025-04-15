Uşak’ta 49. Turizm Haftası kutlama programları kapsamında ‘Uşak Orta Anadolu Medeniyetler’ resim sergisi açıldı.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 49. Turizm Haftası kutlama programları düzenlendi. Uşak Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen program çerçevesinde Sanatçı Ayfer Sertadım ve Zekiya Yılmaz’a ait ‘Uşak Orta Anadolu Medeniyetler’ adlı resim sergisi açıldı.

Sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar, resimlerin sahibi sanatçı Ayfer Sertadım, sanatçı Zekiya Yılmaz, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı. Açılışın ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar ve katılımcılar sergiyi gezdi.