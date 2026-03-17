UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da bayrama sayılı günler kala turizm ve lokum sektöründe hazırlıklar tamamlandı.

'Osmanlı'nın parmak izi' olarak adlandırılan tarihi ilçede Türk kent kültürünün günümüze kadar bozulmadan gelen önemli lezzetlerinden biri olan Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle yerli ve yabancı turistlere sunuluyor.

Kilosu çeşidine göre değişkenlik gösteren Safranbolu lokumlarında en çok tercih edilenler arasında fındıklı Hindistan cevizli, çifte kavrulmuş ve safranlı lokumlar yer alıyor. Diğer lokumlara göre daha hafif, katkısız olması ve boğazı yakmaması ise Safranbolu lokumunun dikkat çeken özellikleri arasında gösteriliyor.

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan yerli turistleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Ara tatil ile 9 güne kadar uzayan tatil süresinin kültür turizmine ilgiyi artırdığını ifade eden Sezer, kış mevsiminin henüz tam olarak bitmemesine rağmen bu tür tatil dönemlerinin bölge açısından avantaj oluşturduğunu söyledi.

Bu dönemde Ege ve Akdeniz bölgelerinin çok fazla tercih edilmediğini belirten Sezer, karın azalmasıyla birlikte Uludağ ve Bolu gibi kayak merkezlerinin de geri planda kaldığını, bu nedenle insanların kültür turizmine yöneldiğini, bu durumun Safranbolu gibi popüler destinasyonların tercih edilmesini sağladığını kaydetti.

Kentin önemli lezzetlerinden Safranbolu lokumunun ziyaretçilerin tercihi olduğunu anlatan Sezer, 'Klasik fındıklı lokum başta olmak üzere safranlı lokum ve çifte kavrulmuş lokum bizim ana lokomotif ürünlerimiz arasında bulunuyor. Bunun dışında diğer lokum çeşitleri, helvalar ve akide şekerleri ile birlikte yaklaşık 30-35 çeşit ürünümüz var' diye konuştu. Safranbolu lokumunun fiyatlarının ise ürünün çeşidine, kullanılan malzemeye ve paketine göre değiştiği, fiyatların yaklaşık 600 lira ile 2000 lira arasında olduğu aktardı. 'Sadece Safranbolu'ya gelen misafirler değil, insanlar nereye giderlerse gitsinler o yöreye özgü ve tescillenmiş bir ürünü satın alıp hediye götürmeyi tercih ediyorlar' diyen Sezer, 'Safranbolu lokumu da coğrafi işaret aldı. Yaklaşık 5 ya da 6 çeşidi bulunuyor. Bu ibareyi lokum kutusunun üzerinde görenler için bu durum önemli bir tercih sebebi oluyor. Aynı zamanda şunu da ifade ediyoruz: Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işareti tescillenmiş bir safranımız var. Bu safranla ürettiğimiz safranlı lokumu müşterilerin beğenisine sunduğumuzda, doğal olarak tercih sebebi haline geliyor' ifadelerine yer verdi.