Beyoğlu'nda bir parkta düşürülen cep telefonunu çalan şüpheli önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu'nda 17 Şubat'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İ.K. isimli şahsın parkta düşürdüğü cep telefonunun çalındığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan saha çalışmalarında park içerisindeki güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Görüntülerde, bir şahsın yerde bulunan cep telefonunu önce ayağıyla ileri ittiği, ardından yerden alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kimliği belirlenen H.K. (41), 18 Şubat 2026 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'açıktan hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.