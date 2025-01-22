Osmaniye’de depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Metin Tamer ve Sefa Evleri siteleri yerine yapılan binalar yüzde 70 oranında tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye’de yıkılan konutların yeniden inşası için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından rezerv alan ilan edilen Metin Tamer ve Sefa Evleri sitelerinin yerine 23 bloktan oluşan 750 daire ve 158 dükkanın yapımı yüzde 70 oranında tamamlanırken, daire ve dükkanların mart ayında Metin Tamer Sitesi ve mayıs ayında Sefa Evleri Sitesi hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"Depremde evleri ve dükkanlarını kaybeden hemşehrilerimiz için durmadan çalışıyoruz" diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Depremde büyük zarar gören, yıkılan Metin Tamer ve Sefa Evler sitelerimizin inşaat alanındayız. İnşaatımız hızla devam ediyor. Yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlanmış durumda. Metin Tamer Sitemizde 427 daire, 88 dükkân bulunmaktadır. Sefa Evleri’nde de 317 daire, 70 dükkân bulunuyor. Depremde evlerini kaybeden hemşehrilerimizi evlerine, dükkânlarını kaybeden hemşehrilerimizi dükkânlarına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah mart ayında Metin Tamer Sitemizi, mayıs ayında da Sefa Evler Sitemizi bitirmiş olacağız. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.