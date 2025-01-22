Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, ara tatil için çocuklara ücretsiz etkinlikler hazırladıklarını, dün itibariyle de Aya Sihirli Yolculuk adlı çizgi filme yoğun katılım olduğunu söyledi.

İl Müdürü Bircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Çocuklara muhteşem bir yarıyıl tatil hediyesi sunduklarını söyledi. Bilecik Şeyh Edebali ve Kongre Merkezi’nde dün itibariyle başlayan çizgi filme yoğun ilgi olduğunu anlatan Bircan sözlerine şöyle devam etti;

"17 Ocak’tan itibaren 15 günlük ara tatile girmesiyle. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak, bu sebeple öğrenciler için bir etkinlik ajandası hazırladık.11 animasyonlu sinema çocuk filmi, Bilecik Şeyh Edebali ve Kongre Merkezi’nde birbirinden güzel çizgi filmler ücretsiz olarak Çarşamba günü itibariyle saat 13:00’da 5, 16 yaş arasında öğrencilerle buluşacak.21 Ocak Salı günü çocuklar Aya Sihirli Yolculuk adlı çizgi filmi izledi. 200 yakın çocuk güzel vakit geçirdi. Bugün ’Milli Yas’ nedeniyle çizgi film yok. Yarın Asi Prenses, 24 Ocak Perşembe uçan halı ve kayıp elmas, 25 Ocak Cuma Kuzular Kurtlara Karşı, 26 Ocak Cumartesi Periler Ülkesi, 27 Ocak Pazar SamSam, 28 Ocak Pazartesi Kabakçı‘nın Hayatı, 29 Ocak Salı Mavka Ormanın Şarkısı, 30 Ocak Çarşamba Muhteşem Kedi Maurice, 30 Ocak Perşembe Bobi Dikenlerin Gücü Adına çizgi film gösterileri olacak. Etkinliğimiz 1 Şubat günü Sevimli Ejderha Kokanat adlı çizgi film ile son bulacak."

Öte yandan miniklere çizgi film sonrası kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.