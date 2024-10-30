Osmaniye’de depremlerde ağır hasar alarak yıkılan ve rezerv alan ilan edilen Metin Tamer ve Sefa Evleri sitelerinin kaba inşaatı tamamlandı. 23 blokta 750 daire ve 158 dükkan inşaatının Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye’de yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından rezerv alan ilan edilen Metin Tamer ve Sefa Evleri sitelerinin 23 blokta 750 daire ve 158 dükkan inşaatının Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Osmaniye’ye en güzel hizmetleri kazandırmak için devlet olarak çalıştıklarını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz,” "Metin Tamer Sitemiz ve Sefa Evler Sitemiz, 6 Şubat depreminde en büyük kaybı verdiğimiz, en büyük hasar alan yerlerden biriydi. Şu anda kaba inşaatı tamamlanmış durumda, 23 blok, 750 daire, 158 dükkanın inşaatı Mart ayında tamamlanmış olacak ve kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu inşaatlarımızı devam ettiriyor. Bizler de, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Belediye Başkanımızla hep birlikte bu inşaatlarımızın bitmesi için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Yüklenici firmaya da çok teşekkür ediyoruz. Konutlarımız, standartları yüksek, depreme dayanıklı, estetik ve hemşerilerimizin huzur içinde oturabilecekleri konutlar oluyor. Allah Devletimize zeval vermesin. Allah bize bir daha 6 Şubat depremi gibi depremler yaşatmasın. Bu konutlarımızın şimdiden Osmaniyeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.