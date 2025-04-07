Osmaniye’de Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ’Polis Haftası Satranç Turnuvası’ düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Polis Haftası Satranç Turnuvası, Tosyalı Spor Salonu’nda başarıyla tamamlandı. Satranç turnuvasında, açık kategoride birinci Muhammed Sarıkaya, ikinci Mustafa Mirik ve üçüncü Mehmet Eralp Fizan oldu. 8 yaş ve altı kategoride Emine Şen, Ertuğrul Bilgiç ve Elis Deniz dereceye girdi. 10 yaş ve altı Kategoride Defne Özbay, Mehmet Kemal Bahçivan ve Demir Taci, 14 yaş ve altı kategoride Zeynep Deniz Güneş, Ali Osman Şen ve Yusuf Kağan Bebek derece elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Osmaniye Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atilla Yeşilbaş ve Turnuva Başhakemi Bestami Döner tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Atilla Yeşilbaş, turnuvaya katılım gösteren sporculara, onları destekleyen ailelere, hakemlere ve organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.