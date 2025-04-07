HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, "Geleceğe Nefes" sloganı ile çocuklarla birlikte fidan dikti.

Sümbül Mahalle Muhtarlığı önünde bir araya gelen çocuklar, Muhtar Aksaç’ın öncülüğünde Kent Ormanı’na geçerek ellerindeki fidanları toprakla buluşturdu. Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç, etkinliğin yalnızca fidan dikmekle sınırlı olmadığını belirterek, "Amacımız çocuklara doğa sevgisini küçük yaşta kazandırmak ve mahallemizi daha yeşil bir hale getirmektir. Bu fidanlar onların geleceğiyle birlikte büyüyecek" dedi.