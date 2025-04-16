Osmaniye’de çiftçilere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 61 bin 100 zeytin fidanı ile 67 ton soya tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen atıl durumda olan arazilerin yeniden üretime dahil edilmesi amacıyla TAKE projesi kapsamında, toplamda yıl içerisinde yüzde 75 hibeli olarak 6.7 milyon TL proje bütçesi ile 400 çiftçiye 2 bin 667 torba soya tohumu desteği sağlandığını söyledi. Müdür Kolabaş, "İlimizin Merkez ilçe, Toprakkale, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde çiftçilerimize 66 bin 675 kilogram soya tohumluğu dağıtılacaktır. Bu dağıtımdan 400 çiftçimiz faydalanacaktır, yaklaşık 6 bin 667 dekar alanda ekim yapılacaktır. İlimiz soya üretiminde 4’üncü sırada yer almaktadır. 2024 verilerine göre 29 bin dekar alanda 12 bin ton soya üretimi gerçekleşmiştir" dedi. Koabaş, planlanan Gemlik çeşidi zeytin fidanı dağıtımıyla il genelinde 61 bin 100 adet fidan dağıtımının tamamlanmış olacağını belirtti.