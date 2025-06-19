Osmaniye’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce "Büyük Aile Festivali" düzenlendi.

Osmaniye Masal Park’taki festivale Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kamu kurum temsilcileri ile aileler katıldı. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı festivalde ailenin önemine vurgu yapıldı. Osmaniye Belediyesi’nce ücretsiz lunaparkın ve kurumların ikramların olduğu festivalde aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın Aile Yılı ilan edildiğini söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Türk milletinin temeli ailedir. Ailelerimiz ne kadar güçlü olursa devletimiz de milletimiz de geleceğimiz de o kadar güçlü olacaktır" diye konuştu.

Başkan Çenet: "Aileler bizim iç kalemizdir"

"Ailelerimize göz aydınlığını sağlayacak hayatı her yönüyle yaşatmak için canla başla çalışıyoruz" diyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle bu çatı altında etkinliğimizi gerçekleşiyoruz. Ailelerimiz bizim iç kalemizdir ben hep buna benzetirim. Kaleleri ziyaret ettiğiniz zaman onların bir iç kalesi vardır bir de dışarda içtimai hayatın, siyasi hayatın, ticaret hayatının gerçekleştiği dış kale vardır. Bu iç kale ailemiz sağlam olduğu zaman o dış kaledeki devletimizde daha sağlam oluyor. Ve tek bir vücut oluyoruz bizler de işte Şehr’ül Emin’iniz olarak sizlere sizlere güzel bir Osmaniye’yi, ailelerimizin o göz aydınlığını sağlayacak hayatı her yönüyle sizlere yaşatmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.