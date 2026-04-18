Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren fırtına, cadde ve sokaklarda ağaçların devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar bazı yolları kapatırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İhbarlar üzerine harekete geçen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca sahada çalışma yaptı. Ekipler, devrilen ağaçları keserek kaldırırken, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.