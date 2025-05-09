Osmaniye’de bir çocuk annesi Fatma Yılmaz (20) gece saatlerinde eşi S.Y. (24) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 04.00 sularında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İki yıl önce evlenen Fatma Yılmaz, eşi S.Y. ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavga Fatma Yılmaz, eşi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı Fatma Yılmaz, yapılan müdahale sonrasında yaşamını kaybettiği belirlendi.

Fatma Yılmaz’ın cenazesinin, bugün Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.