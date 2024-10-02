Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen trafik kazasında yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Yangın söndürme çalışması ve itfaiye erlerinin yangın merdiveninden halatla inişleri de öğrenci ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Ekipler, hafta boyunca okullarda düzenlenen eğitim seminerlerine katılarak öğrencilere itfaiyecilik konularında bilgiler verip, yangın söndürme, kurtarma ve ilk yardım konularında eğitimler verdi. Programların devamında, Fakıuşağı Mahallesi’ndeki İtfaiye Müdürlüğünden çıkış yapan itfaiye araçları, farkındalık oluşturmak adına sirenler çalarak şehir merkezinde tur attı. Devlet Bahçeli Meydanı’ndan Atatürk Caddesi istikametini takip edip Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden kortej yürüyüşüne Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdür ve amirler ile itfaiye erleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çenet, yürüyüş esnasında esnaf ve vatandaşları selamlayıp, itfaiye haftalarını kutladı.

Daha sonra, itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen kazazede kurtarma tatbikatı ise gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyeyle taşınıp ambulansa alınan yaralı hastaneye sevk edildi. Köpüklü ve kuru tozlu yangın söndürme tatbikatının ardından, iki itfaiye erinin yangın merdiveninden halatlar yardımı ile Türk bayrağı açarak inişleri ilgiyle izlenip, büyük alkış aldı.

Başkan İbrahim Çenet, itfaiye erlerinin günlerini kutlayıp başarılı tatbikatlarının dolayı tebrik etti. Başkan Çenet, “Trafik kazası, yangın veya suda boğulma vakası yaşandığında itfaiye ekiplerimiz gece demeden gündüz demeden 7 gün 24 saat Osmaniyeli hemşehrilerimizin emrindeler. İtfaiye ekiplerimizi ayrıca sunmuş oldukları başarılı tatbikattan dolayı tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.