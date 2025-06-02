Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde lastiği patlayan un yüklü kamyonet takla attı.

Kaza, Düziçi ilçesi D 400 Karayolu Serinova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz öğrenilmeyen 80 EP 125 plakalı un yüklü kamyonet lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.