Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, Batı Karadeniz bölgesinde hızla yayılan ve fındık üreticilerine zarar veren Kahverengi Kokarca böceği popülasyonunun ilaçlamaya karşı bağışıklık kazanmadan kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Gedikali, Ordu’ya komşu Giresun’un Piraziz ilçesinde de Kahverengi Kokarca’nın yoğun olarak görülmeye başlandığını belirterek "Eğer gerekli mücadele yapılmazsa, gelecek yıl üreticiler ciddi zarar görecektir" uyarısında bulundu.

Popülasyon hızla artıyor

Kahverengi Kokarca böceğinin her yıl popülasyonunun yayıldığı alanların genişlediğini ifade eden Gedikali, "Bu yıl, özellikle Ordu ve Samsun’daki bazı bölgelerde fındık üreticileri büyük zarar gördü. Piraziz’in Maden mahallesinde de yoğun olarak görülmeye başlandı. Giresun’da bu yıl hasat sezonunda büyük bir zarar yaşanmadı, ancak gelecek yıl önlem alınmazsa bu durum değişebilir. Çiftçilerimizin dikkatli olması ve önlem alması gerekiyor" dedi.

Kokarca evlerde görülmeye başladı

Gedikali, Kahverengi Kokarca’nın şu an bahçelerden çok evlerde ve depolarda görüldüğüne işaret ederek "Soğuk hava nedeniyle böcekler sığınacak yer arıyorlar. Evlere, ahırlara ve depo gibi yapılara giriyorlar. Şu an hareket kabiliyetleri kısıtlı. Bu yüzden ev ilaçlamalarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde, bahar aylarında ciddi sorunlar yaşayacağız" diye konuştu.

Kahverengi Kokarca ile mücadelede yanlış bilgilere karşı çiftçileri uyaran Gedikali, "Çiftçilerimiz, ’Bahçemi ilaçlarım ama komşum ilaçlamazsa hiçbir anlamı yok’ diye düşünüyorlar. Bu yanlış bir bilgi. Herkes kendi bahçesinden sorumludur ve ilaçlama yapan çiftçiler daha az zarar görüyor. Ayrıca, ilaçların etkisiz olduğuna dair yanlış bir inanış da var. Bu doğru değil. Ruhsatlı ilaçlar kokarca böceğiyle mücadelede oldukça etkili. Şu an böceklerin ilaçlara karşı bağışıklık kazanmamış olması bizim için büyük bir avantaj. Ancak çiftçilerimiz ev ve kapalı alan ilaçlamalarını zamanında yapmaları gerekiyor. Bu aylarda yapılacak ilaçlamalar, gelecek yıl bahar aylarında karşılaşılabilecek olası sorunları önlemede çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.