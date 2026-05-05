Osmaniye'de bu yıl ilki düzenlenen 'Birinci Ulusal Osmaniye Amanos Trans Dağ Şenliği', 21 ilden 220 sporcunun katılımıyla 3 gün süren zorlu parkurun ardından tamamlandı. Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise Kayseri'den katılan engelli sporcu Mustafa Kılıçarslan'ın yürüyüşü tamamlaması oldu.

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Dağcılık İl Temsilciliği ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, merkeze bağlı Cebel Yaylası'ndaki Cebelibereket Sancağı Hükümet Konağı'ndan başladı. Bin 650 rakımdaki başlangıç noktasından hareket eden sporcular, 2 bin 100 rakımdaki Zorkun Yaylası Keldaz mevkiinde yürüyüşü tamamladı. Etkinlik kapsamında sporcular, bin 650 rakımlı Bezelik mevkii ile bin 950 rakımdaki Koyun Meleten mevkilerinde iki gece kamp yaptı. Üç gün süren etkinlik boyunca sporcular; yağmur, çamur, kar, soğuk ve güneş gibi zorlu hava şartlarına rağmen parkurları tamamlamak için mücadele verdi.

Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise Kayseri'den katılan engelli sporcu Mustafa Kılıçarslan'ın yürüyüşü tamamlaması oldu. Kılıçarslan, parkuru bitirdiğinde diğer sporcular tarafından batonların birbirine vurulmasıyla alkışlanarak karşılandı.

'Tek ayak ve iki kolla yürüyorum'

İnsanlar için en büyük engelin sigara olduğunu ve bu engelden kurtulması gerektiğini söyleyen Mustafa Kılıçarslan, 'Amanos Dağları'nın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İlk defa katıldım. Türkiye'nin her yerinde dağlara çıktım. Amanoslar her yerden daha güzel. Amanoslara yine geleceğim. ODAK görevlileri bir an olsun yalnız bırakmadılar. Harika bir organizasyondu. Dağcılık İl Temsilciliği'ne, Osmaniye Belediyesi'ne, ODAK'a çok teşekkür ediyorum. Ben 4 aylıkken çocuk felci olmuşum. Sağ ayağımda yüzde 98 oranında güç kaybı var. Tek ayak ve iki kolla yürüyorum. 45 yaşına kadar da sigara kullandım. 45 yaşında sigarayı bıraktım yürümeye başladım yürüyüş de kesmedi tırmanmaya başladım. Sonra dedim ki benim engelim bacağımdaki sakatlık değil sigaraymış. Bundan dolayı sigara kullanan arkadaşlarımızın sigara engelinden kurtulmalarını diliyorum' diye konuştu.

'Bölge coğrafyası hakikaten çok güzel'

Amanosların doğasının harika olduğunu ve yürüyüşe Şanlıurfa'dan katıldığını söyleyen Bekir Yavuz ise, 'Öncelikle Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür etmek istiyorum. Bölge coğrafyası hakikaten çok güzel. Karadeniz'den hiçbir farkı yok. Muhteşem zirveler yaptık. Bu bölgede çok ciddi bir etkinliğin yapılması gerekiyor. Bu yıl tabii ilk defa olduğu için eksikleri olacak artıları olacak. Bunlar ilerleyen süreçlerde olacak şeyler. Çok ciddi bir katılım var. Türkiye'nin pek çok ilinden gelen sporcular vardı' dedi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Dağcılık Antrenörü Ali Rıza Işık'ın liderliğinde ODAK sporcularının destekleriyle gerçekleşen yürüyüşünün sonunda Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde katılımcılara belgeler takdim edildi.