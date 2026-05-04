Osmaniye'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan pikabın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eski Erzin yolu Akyar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap savrularak yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.