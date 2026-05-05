Bilecik'te meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 4 büyükbaş hayvandan 3'ü kurtarılamadı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde bulunan bir besi çiftliğinde toprak kayması meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir besi çiftliği içerisinde yaşanan toprak kayması sonucu 4 adet büyükbaş hayvan toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından toprak altında kalan hayvanları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerinde iş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda 1 hayvan kurtarılırken, 3 hayvanın kurtarılamadığı öğrenildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgede güvenlik önlemleri alındığı ve çalışmaların koordineli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.