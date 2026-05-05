Kütahya'nın Emet ilçesinde yem bayilerine yönelik denetimler yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren işletmeler kontrol edildi. Denetimlerde, başta 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde incelemeler gerçekleştirildi. İşletmelerde ürünlerin uygunluğu, depolama şartları ve yasal gereklilikler titizlikle değerlendirildi.

Yetkililer, gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirttiler.