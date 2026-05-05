Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO), Kurumsal Akreditasyon Programı/Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) uygulamaları hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fadim Koç tarafından verilen eğitimde, kalite güvencesi süreçlerine dair farkındalığın artırılması hedeflendi. Programa, Okul Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar'ın yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağladı. Eğitim kapsamında, üniversitenin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen 2 yıllık Kurumsal Akreditasyon Programı onayı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca üniversite bünyesinde aktif olarak kullanılan BKYS uygulamasının işleyişi ve kalite yönetimindeki rolü ele alındı.

Programda ayrıca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci memnuniyet anketi katılımcılarla paylaşılırken, öğrencilerin görüş ve değerlendirmelerinin kalite süreçlerine katkısı vurgulandı.

Etkinlik sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, eğitimi gerçekleştiren Fadim Koç'a teşekkür belgesi takdim etti.

Yetkililer, Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nun kalite odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.