Osmangazi Belediyesi, çocuklar için sahnelediği ‘Toprak Ana’ adlı tiyatro oyunu ile minik izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Osmangazi Belediyesi, Gözde Akın tarafından yazıp yönetilen ‘Toprak Ana’ adlı tiyatro oyununu Osmangazili çocukların beğenisine sundu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sahnelenen oyuna çocukların ilgisi büyük oldu. Tiyatro oyunu ile çocuklara eğlenceli bir dille doğa ve çevre bilinci farkındalığı kazandırıldı. Etkinlik boyunca çocuklar keyifli anlar yaşarken, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ettiler.