Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen ‘Avcı Bayramı’ kutlamaları renkli etkinliklere sahne oldu.

Avcılar, hünerlerini sergileyerek katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında, avcılık kültürünün korunması ve doğayla uyum içerisinde sürdürülen faaliyetlerin önemi bir kez daha vurgulandı. Programa, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ve çok sayıda davetli katıldı. Misafirler, Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nün göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkürlerini ilettiler.

Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nün düzenlediği bu etkinlik, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük beğeni topladı.