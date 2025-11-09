Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu’nda, kariyer planlamasına yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ile koordinatör yardımcıları Dr. Öğr. Gör. Hasan Tevfik Güzel ve Ar. Gör. Esma Sağdıç’ın organizasyonuyla düzenlenen toplantıya, Osmaneli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan ev sahipliği yaptı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç’ın da katıldığı programda, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimleri, iş dünyasına hazırlık süreçleri ve sosyal-kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlayacak ortak faaliyetler ele alındı. Toplantıda, öğrencilerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmeleri için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.