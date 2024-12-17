Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren OSB Akademi, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine ışık tutan önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. “Şirketlerde dijital dönüşüm süreci” konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, dijitalleşme uzmanları Bülent Orta, Elif Orta ve Yalçın Özçelik, işletmelerde dijital dönüşümün etkileri, stratejik uygulamaları ve muhtemel zorlukları üzerine katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

Eğitimde; dijital teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu, veri analitiği, bulut sistemleri, yapay zeka çözümleri ve Endüstri 4.0 gibi kritik konular ele alındı. Ayrıca, katılımcılar sektörlere özel örneklerle dijital dönüşüm projelerinin başarı kriterlerini değerlendirme şansı yakaladı.