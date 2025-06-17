Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulunda öğrenciler tarafından "Kalpten Kaleme, Kalemden Sahneye" adlı şiir dinletisi programı düzenlendi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Yazıcı organizesinde gerçekleşen programa öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Duygusal ve anlam yüklü dizelerin seslendirildiği programda öğrenciler, birbirinden değerli şairlerin eserlerinden seçmeler sundu.
Ünlü şair ve yorumcu İbrahim Sadri’nin de tebrik mesajı yolladığı dinleti, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, öğrencilerin performansı takdirle karşılandı.
Kaynak: İHA