Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şehirlerarası karayollarında kazaların yoğun olduğu güzergahlar üzerinde, plaka tanıma sistemi kullanarak hızdan kaynaklanan trafik kazalarını önlemek ve güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla ortalama hız tespit sistemlerinin kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bu çerçevede yeni uygulama başlattığı yerlerin Nilüfer Akçalar İzmir Yolu PTS - Susurluk Şeker Fabrikası Önü PTS (75 kilometre 855 metre) ve Susurluk Şeker Fabrikası Önü PTS - Nilüfer Akçalar İzmir Yolu PTS (75 kilometre 845 metre) olduğunu duyurdu. Ayrıca, emniyet çift yönlü olarak 2 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin 1 Mart’tan itibaren aktif olacağını açıkladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, diğer ortalama hız tespiti yapılan bölgelerde denetimlerin devam edeceğini de belirtti. Bu bölgeler ise şöyle sıralandı;

"Eskişehir Bursa Yolu 11. kilometre Gidiş-İnegöl Giriş PTS (88 kilometre 81 metre), Bursa Otoban Bağlantısı - Bursa İnegöl Giriş PTS (17 kilometre 831 metre), Ankara Yolu Otoban Bağlantısı - Ankara Yolu Hacivat Köprüsü PTS (14 kilometre 125 metre), Akçalar İzmir Yolu Girişi - Karacabey Bursa Çıkış (36 kilometre 74 metre), Karacabey Bursa Yolu Çıkış - Bandırma Giriş (28 kilometre 182 metre), Kütahya Balıkesir Yolu Çıkış - Harmancık Tavşanlı Yolu Giriş (30 kilometre 359 metre)."

Emniyet ekipleri, bu güzergahlarda da ortalama hız ihlal tespit sistemi ile denetimlerin devam edeceğini bildirdi.