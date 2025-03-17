Geçtiğimiz günlerde bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile yaşanan aşırı soğuk havalar nedeni ile zarar gören meyve bahçelerinde tespit çalışmaları devam ediyor.

Ortaca ve çevresinde 20-25 Şubat tarihleri arasında yaşanan düşük sıcaklıklar nedeniyle Ekşiliyurt, Eskiköy ve Tepearası bölgelerindeki meyve bahçelerinde zarar tespit çalışmaları sürüyor. Teknik ekipler, yerinde incelemeler yaparak üreticilerin taleplerini değerlendirdi ve bahçelerde meydana gelen zararları kayıt altına aldı.

Üreticilere çözüm önerileri sunulurken, tarımda doğal afet risklerine karşı önlem almanın önemi vurgulandı. Ayrıca, üreticilerin Tarım Sigortası (TARSİM) gibi desteklerden faydalanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.